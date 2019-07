Tunisia: ex giudice Souab, mancata approvazione legge elettorale potrebbe essere "catastrofica"

- La mancata approvazione della legge elettorale tunisina potrebbe essere catastrofica per il paese. E quanto dichiarato ieri dall’ex giudice, Ahmed Souab, intervenendo ieri durante un programma trasmesso dal canale televisivo "Attessia”. "Se entro la mezzanotte, il presidente della Repubblica non promulgherà la legge elettorale, sarà una catastrofe politica e una flagrante violazione della Costituzione", ha avvertito Souab. I ritardi nella promulgazione della legge elettorale minano, secondo Souab, il lavoro dell’Istanza indipendente per le elezioni tunisine (Isie) e rende ancora più complesso il clima politico, soprattutto in vista dell’apertura delle candidature alle elezioni legislative del 6 ottobre prevista per il 22 luglio.(Tut)