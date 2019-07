Speciale difesa: Pakistan, arrestato l'ex premier Abbasi per corruzione

- Il National Accountability Bureau (Nab), istituzione federale anti-corruzione del Pakistan, ha arrestato ieri l'ex primo ministro e leader del partito Lega musulmana del Pakistan (Pml-n) Shahid Khaqan Abbasi con accuse di corruzione. Lo hanno reso noto i media locali. L'ex premier pakistano è stato arrestato in connessione con presunti atti di corruzione nell'aggiudicazione di un contratto di importazione di gas naturale liquefatto (Lng) a una società in cui lui stesso era azionista durante il suo mandato governativo. Un portavoce del Pml-n ha confermato l'arresto, dichiarando che Abbasi era in viaggio da Lahore a Islamabad per partecipare a una conferenza stampa quando è stato arrestato. Abbasi avrebbe dovuto presentarsi davanti al Nab ieri mattina per il caso collegato all'Lng, ma non si è presentato. E' stato quindi arrestato anche con l'accusa di mancata collaborazione. (Inn)