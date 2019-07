Speciale difesa: Ucraina, presidente Zelensky annuncia nuovo scandalo corruzione in industria difesa

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la scoperta di un nuovo schema di corruzione in seno all'industria della difesa. Una cifra pari a 30 milioni di dollari sarebbe stata sottratta verso conti offshore, tramite "contratti sospetti", come rilevato dal capo dello Stato. "La corruzione prende forma in questo ambito, e su larga scala. Vi ricorderete del caso avvenuto nell'azienda statale Ukroboronprom, ma giorni fa abbiamo presentato alle forze dell'ordine un nuovo schema corruttivo nell'industria della difesa", ha affermato Zelensky, nel corso di una riunione del Consiglio nazionale per le politiche anticorruzione a Kiev. "Come è emerso, nei cinque anni di attività del precedente governo, attraverso le esportazioni sono stati trasferiti 30 milioni di dollari verso conti offshore tramite contratti sospetti", ha spiegato il presidente ucraino. A inizio marzo era emerso uno schema corruttivo all'interno di Ukroboronprom, che aveva suscitato forti reazioni in Ucraina e avvicendamenti all'interno del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa (Nsdc). (Res)