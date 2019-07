Speciale difesa: Brasile, popolazione carceraria sale a 812 mila detenuti, il 41,5 per cento in attesa di giudizio

- Il Consiglio nazionale di giustizia (Cnj) del Brasile ha reso noto che la popolazione carceraria del paese ha raggiunto quota 812.564 detenuti, alla data di mercoledì 17 luglio 2018. Secondo i dati pubblicati ieri, 18 luglio, dal Cnj, il 41,5 della popolazione totale, 337.126 detenuti, è costituita da carcerati in attesa di giudizio. A questa platea va aggiunto il numero 'potenziale' di 366.500 persone che sono state colpite da mandati di arresto, non eseguiti, in tutto il paese. Attualmente, il Brasile ha la terza più grande popolazione carceraria del mondo, dietro solo agli Stati Uniti e alla Cina. A giugno del 2016 la popolazione carceraria era di 726.700 detenuti. I dati Cnj indicano che la popolazione carceraria brasiliana cresce a un tasso del 8,3 per cento annuo. Se non si porrà rimedio alla crescita, il Cnj calcola che il numero dei prigionieri potrebbe raggiungere 1,5 milioni nel 2025. (Brb)