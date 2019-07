Speciale difesa: Trump, nessuna sanzione “al momento” contro Ankara dopo acquisto S-400

- L’acquisto da parte della Turchia del sistema di difesa aerea russa S-400 non comporterà “per il momento sanzioni” da parte degli Stati Uniti contro Ankara. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ripreso dal quotidiano turco “Daily Sabah”, dopo l’annuncio della Casa Bianca dell’esclusione del paese turco dal programma sugli F-35. "La situazione con la Turchia è molto complessa e difficile, siamo in contatto con i funzionari turchi", ha spiegato Trump sottolineando che gli Stati Uniti hanno ripetutamente respinto le richieste della Turchia di acquistare sistemi di missili Patriot in passato e che l'intera situazione era "ingiusta". Trump ha incolpato il suo predecessore, Barack Obama, “reo” di non aver venduto la migliore alternativa agli S-400 russi: i missili Patriot, realizzati dalla società statunitense Raytheon Co. Secondo il presidente Usa, la Turchia sarebbe stata così "costretta a comprare un altro sistema missilistico". "La Turchia ha tentato con forza di comprare (i Patriot) per un lungo periodo di tempo", ha osservato Trump aggiungendo che Washington avrebbe deciso di vendere i Patriot solo dopo che Ankara ha deciso di acquistare gli S-400. (Tua)