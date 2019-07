Speciale difesa: El Salvador, sondaggio, favorevole al Piano anti-criminalità del governo l'81,2 per cento della popolazione

- L'81,2 per cento della popolazione salvadoregna si è dichiarato a favore del Piano di controllo del territorio, programma anti-criminalità lanciato dal governo del presidente Najib Bukele, che punta a combattere il crimine organizzato e ridurre gli indici di violenza. Lo riporta un sondaggio effettuato dalla società Mitofsky. Secondo quanto riportato, i dati raccolti dalla società indicano che solo il 14,3 per cento degli intervistati ha dichiarato di essere contrario al piano di sicurezza varato lo scorso 20 giugno. Alla domanda se Bukele sta facendo un lavoro buono o cattivo per combattere la criminalità, la maggioranza (79,3 per cento) ha risposto che le prestazioni del presidente sono buone, mentre il 17,3 ha ritenuto che non siano buone. Alla domanda relativa allo stanziamento di 91 milioni di dollari per finanziare il piano, gli intervistati nell'85,3 per cento dei casi hanno risposto che i parlamentari dovrebbero dare il loro avallo all'investimento, mentre il 10,4 per cento ritiene che non sia il caso. Alla domanda in merito alla valutazione del sostegno dei giudici nella lotta contro la criminalità, il 69,4 per cento degli intervistati ha detto che i giudici non collaborano, mentre il 10,5 per cento pensa che contribuiscano. In ultimo alla domanda sul ruolo dell'ufficio del procuratore generale (Fgr) nella lotta alla criminalità, il 60,5 per cento ritiene che la procura non sta sostenendo la lotta contro la criminalità e il 18,7 per cento pensa invece che lo stia facendo. (Mec)