Speciale difesa: Golfo, generale Usa McKenzie, lavoreremo in modo “energico” per garantire libertà navigazione

- Il capo del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), il generale dei Marines Kenneth McKenzie, ha dichiarato che sta discutendo con altri paesi partner per garantire la libertà di navigazione nella regione del Golfo, sottolineando la sua disponibilità a lavorare in modo “energico” per consentire il libero passaggio di navi nella zona. "Stiamo attualmente parlando con la comunità internazionale del diritto alla libertà di navigazione in Medio Oriente, che include i passaggi attraverso lo Stretto di Hormuz e di Bab al Mandeb", ha dichiarato McKenzie in una conferenza stampa a Riad con il principe saudita Fahd bin Turki bin Abdulaziz al Saud, comandante della coalizione che combatte i ribelli yemeniti Houthi in Yemen guidata dall’Arabia Saudita. "Non crediamo che la guerra con l'Iran sia inevitabile e non cerchiamo una guerra con l'Iran, quello che cerchiamo è di dissuadere Teheran dalle attività che destabilizzano la regione”, ha aggiunto McKenzie. Durante la conferenza stampa il principe saudita ha sottolineato, rispondendo ad una domanda sulla partecipazione di Riad alla coalizione marittima internazionale proposta da Washington, che il regno continuerà a scortare le proprie navi nel Mar Rosso. Washington e Riad hanno accusato pubblicamente l'Iran per i recenti attacchi e sabotaggi di petroliere avvenute nel Mare dell’Oman e nello Stretto di Hormuz. Teheran ha sempre negato tali accuse. (Res)