Grecia: portavoce governo su terremoto Atene, nessun ferito né danni gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono notizie di feriti gravi o di danni dopo il terremoto magnitudo 5,1 che ha colpito attorno all'ora di pranzo la regione dell'Attica e la capitale greca Atene. A fare il punto della situazione è stato il portavoce del governo ellenico, Stelios Petsas, il quale ha parlato in conferenza stampa come riferisce l'agenzia di stampa "Ana-Mpa". Tra i pochi danni segnalati dal portavoce ci sono quelli su una vecchia residenza a Drapetsona, nel distretto del Pireo, e il crollo delle facciate di alcuni edifici nella località di Egaleo alla periferia di Atene. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco per soccorrere persone rimaste bloccate negli ascensori, ha sottolineato il portavoce governativo, evidenziando che il ministro per la Protezione civile Michalis Chrisochoidis e il segretario generale della Protezione civile Nikos Hardalias sono stati in stretto coordinamento tra di loro e in costante contatto anche con il premier Kyriakos Mitsotakis. Le Forze armate, ha concluso Petsas, sono in allerta pronte ad intervenire nel caso dovesse rivelarsi necessario. (Gra)