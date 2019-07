Turismo: Ungheria, salari crescono ma occupazione in calo

- Il numero di persone che lavorano nel settore turistico in Ungheria è diminuito del 4,9 percento nel 2018, scendendo a circa 180 mila unità, mentre i salari sono aumentati del 13 per cento, salendo a 212 mila fiorini (circa 651 euro). E' quanto riporta l'Ufficio centrale di statistica (Ksh), che ha pubblicato oggi il suo rapporto annuale sull'andamento del settore. L'industria del turismo ungherese registra risultati sempre più positivi dal 2013. Ci si aspetta che il valore aggiunto nel 2018 sia dell'8,8 per cento. Le retribuzioni, pur cresciute, restano però al di sotto della media nazionale. A guadagnare di più sono coloro che lavorano nella capitale (240 mila fiorini lordi; circa 737 euro); a guadagnare di meno coloro che lavorano nella regione sudorientale di Bekes (177 mila fiorini; circa 544 euro). (Vap)