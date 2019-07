Italia-Germania: ministro Altmaier a Roma, paesi uniti da “stretto partenariato commerciale”

- Il ministro dell’Economia e dell’Energia tedesco, Peter Altmaier, ha incontrato oggi a Roma il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo economico, del Lavoro e degli Affari sociali, nonché capo politico del Movimento 5 Stelle (M5S). È quanto rende noto il ministero dell’Economia e dell’Energia tedesco in un messaggio sul proprio profilo Twitter. Al centro dei colloqui tra Di Maio e Altmaier, la strategia industriale dell’Ue e le iniziative per lo sviluppo di batterie per auto elettriche. “Italia e Germania sono unite da uno stretto partenariato commerciale”, afferma il ministero dell’Economia e dell’Energia tedesco. Secondo i dati del dicastero, gli scambi commerciali tra i due paesi superano i 127 miliardi di euro. Tale ammontare rende “l’Italia il più importante partner commerciale della Germania”. In Italia, evidenzia infine il ministero dell’Economia e dell’Energia tedesco, il settore industriale compone il 21,4 per cento de Pil.(Geb)