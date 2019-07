India: Karnataka, governatore chiede verifica maggioranza entro oggi

- La scadenza imposta dal governatore dello Stato indiano del Karnataka, Vajubhai Vala, al capo del governo statale, H. D. Kumaraswamy, per il voto di fiducia nell’assemblea legislativa (le 13.30 ora locale) è stata superata senza che si procedesse alla votazione. Il governatore ha imposto una nuova scadenza, dichiarando in una lettera al capo del governo che “è costituzionalmente fondamentale che la verifica sia completata senza ulteriore indugio e oggi stesso”. Precedentemente il presidente dell’aula, Ramesh Kumar, aveva autorizzato la prosecuzione dei lavori parlamentari e aggiornato la seduta, spiegando che non era possibile fare a meno della discussione per superare lo stallo e che non spettava a lui rispondere al governatore, ma al capo del governo, al quale era stata imposta la scadenza. Alcuni deputati hanno sostenuto, invece, che è compito della presidenza dell’aula regolare i lavori e dire quali sono i poteri del governatore al riguardo. (segue) (Inn)