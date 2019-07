India: Karnataka, governatore chiede verifica maggioranza entro oggi (2)

- L’esecutivo di coalizione tra il Congresso nazionale indiano (Inc) e il Janata Dal Secular (Jds) vacilla dal 6 luglio, quando ha avuto inizio una serie di abbandoni nella maggioranza: complessivamente sono 16 i deputati, 13 del Congresso e tre del Jds, che hanno inviato alla presidenza dell’assemblea lettere di dimissioni. Al dibattito risultano assenti venti legislatori, tra i quali 17 della maggioranza; dodici dei dimissionari si trovano da giorni in un albergo di Mumbai, nel Maharashtra. La crisi politica del Karnataka è arrivata fino alla Corte suprema, alla quale si sono rivolti dieci deputati accusando Kumar di ritardare la valutazione delle loro lettere di dimissioni per cercare di far sopravvivere il governo. (segue) (Inn)