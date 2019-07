Borsellino: Capone (Ugl), simbolo lotta antimafia. Promuovere valore legalità a partire dalle scuole

- "Il sacrificio di Paolo Borsellino, eroe antimafia morto per difendere la giustizia nel nostro Paese, è una testimonianza di straordinario valore civile che deve essere di esempio soprattutto per le nuove generazioni. In tal senso, è cruciale promuovere l'educazione al valore della legalità a partire dalle scuole." Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in occasione dei 27 anni dalla strage di Via D'Amelio. "La storia di Paolo Borsellino e i suoi colleghi deve rappresentare un modello per le nostre Istituzioni per proteggere il Paese da ogni forma di corruzione", ha concluso Capone. (Com)