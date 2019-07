Mar Nero: sviluppo blocco “Dolphin”, punteggi analoghi a Trident e Caspian Drilling

- Le autorità competenti ucraine hanno assegnato lo stesso punteggio (pari a 170) alle compagnie Caspian Drilling International e Trident Black Sea nel quadro di una gara per lo sviluppo del blocco “Dolphin” per l’estrazione di idrocarburi nel Mar Nero. Lo si apprende grazie alle conclusioni della commissione competente riunitasi lo scorso 10 luglio, pubblicate oggi sul quotidiano “Ekonomichna Pravda”. Stando alle informazioni contenute nel documento, Caspian Drilling, una sussidiaria della società petrolifera statale azerbaigiana Socar, ha in programma di portare avanti la trivellazione in 32 pozzi entro il decimo anno del progetto in caso di vittoria: un progetto che porterebbe ad una produzione annuale pari a 5 miliardi di metri cubi di gas a fronte di un investimento di oltre un miliardo di dollari. (Res)