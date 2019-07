Marche: martedì a Fermo l’avvio dell’accordo di programma per l’area di crisi del fermano-maceratese

- È entrato nella fase operativa l'avvio dell'Accordo di programma per l'area di crisi complessa del distretto fermano-maceratese. Martedì 23 luglio, a Fermo, presso la sede dell'amministrazione provinciale, a partire dalle 11, si terrà l'evento di presentazione, aperto agli operatori pubblici e privati interessati. Verrà illustrato l'iter amministrativo che porterà alla firma dell'Accordo, iniziando dal lancio della "Call": la manifestazione d'interesse a investire nel territorio da parte delle imprese. L'area è stata riconosciuta dal Mise con un decreto del ministro Di Maio del 12 dicembre 2018. Comprende 42 Comuni del distretto pelli e calzatura, tra i quali Fermo, Montegiorgio, Porto Sant'Elpidio, Civitanova Marche e Tolentino. "Prosegue a ritmo incalzante, secondo il programma ambizioso condiviso con il Gruppo di coordinamento e controllo – ha spiegato l'assessore al Bilancio e alle Aree di crisi, Fabrizio Cesetti – l'attività di confronto tra la Regione Marche, le due Province, il Mise e Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti) per la costruzione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (Prri)". (segue) (Ren)