Marche: martedì a Fermo l’avvio dell’accordo di programma per l’area di crisi del fermano-maceratese (2)

- L'assessore ha ricordato che "la Regione ha già individuato, con una delibera del 2 luglio scorso, il bacino dei lavoratori da ricollocare nei siti produttivi dell'area di crisi e beneficiari delle misure di politica attiva. Subito dopo ha inviato al ministro Di Maio la richiesta di risorse per misure di sostegno al reddito dei lavoratori”. “Ora dà l'avvio – ha aggiunto -, insieme al Mise e a Invitalia, a un momento essenziale di questo percorso, qual è il lancio della call, che ha l'obiettivo di raccogliere le manifestazioni di interesse a investire nel territorio da parte delle imprese ubicate all'interno e all'esterno dell'area. Nell'incontro del 23 luglio l'Agenzia illustrerà le modalità di compilazione dei format di adesione alla call e fornirà tutti i chiarimenti tecnici a riguardo". La pubblicazione della call rappresenta una fase per calibrare, nell'entità finanziaria e nel contenuto tecnico, gli strumenti agevolativi, in linea con i fabbisogni di sviluppo dell'area, in modo da canalizzare le risorse nazionali e regionali che saranno disponibili una volta sottoscritto l'Accordo di programma. (segue) (Ren)