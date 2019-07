Marche: martedì a Fermo l’avvio dell’accordo di programma per l’area di crisi del fermano-maceratese (3)

- "In questo contesto – ha continuato Cesetti – è di assoluto rilievo il percorso che il Mise, anche su sollecitazione della nostra Regione, sta portando avanti per rimodulare i contenuti della legge 181/89 (Rilancio delle aree industriali colpite da crisi) e renderla più appetibile alle aziende, anche di piccola e media dimensione". Tra le altre modifiche è previsto l'abbassamento della soglia minima di investimento, l'apertura alle reti di impresa, l'ampliamento delle spese ammissibili, la rimozione di alcuni vincoli procedurali e la procedura "fast-track" (corsia riservata) per gli investimenti di entità più elevata e di maggiore impatto occupazionale. L'iter di revisione, attualmente al vaglio della commissione Attività produttive della Conferenza delle Regioni, dovrebbe concludersi prima della stipula dell'Adp per l'area di crisi complessa fermano-maceratese. (Ren)