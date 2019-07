Cultura: domani a Minturno (Lt) mostra sul ponte Real Ferdinando e presentazione de "Il digitale in Italia e nel contesto europeo"

- Domani, alle 19, al Ponte Real Ferdinando di Minturno (Lt) si terrà la visita illustrata dal titolo “I segreti del Real Ferdinando” a cura del comitato Luigi Giura. A seguire, alle 19.30, l’incontro con Maurizio Pimpinella, presidente apsp, e Giuseppe Rinaldi, presidente Associazione 4.0, per la presentazione del libro “Il digitale in Italia e nel contesto europeo. Scenari evolutivi e nuove prospettive” che tratterà la rivoluzione del terzo millennio chiamata "Trasformazione digitale". Che anche in Italia avrebbe iniziato a produrre i suoi effetti cambiando i modi di vivere, di creare valore ed essere cittadini. (Ren)