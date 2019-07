Venezuela: governo e opposizioni confermano agenda della Norvegia su nuovi dialoghi di pace

- Il governo e le opposizioni venezuelane hanno accolto l'invito a portare avanti il dialogo di pace in corso a Barbados seguendo l'agenda fissata dal governo norvegese: riservatezza sul contenuto dei colloqui, sessioni continue e rispetto di un ambiente "costruttivo". "Portiamo avanti il dialogo e ratifichiamo il pieno rispetto delle regole stabilite. Esoriamo tutte e tutti a rispettare questo sforzo di negoziazione tra venezuelani", ha scritto il ministro della Comunicazione nonché vicepresidente del Venezuela, Jorge Rodriguez, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Impegno offerto anche da Stalin Gonzalez, deputato e delegato delle opposizioni. "Ratifichiamo il messaggio della Norvegia. Assieme alla comunità internazionale e grazie alla mobilitazione di tutti i venezuelani, procediamo per cercare la fine della sofferenza del nostro popolo e scegliere il nostro futuro in libertà", ha scritto il parlamentare su Twitter. (segue) (Brb)