Venezuela: governo e opposizioni confermano agenda della Norvegia su nuovi dialoghi di pace (3)

- Dopo le riunioni preliminari tenute a maggio ad Oslo, dove è stata abbozzata una traccia del possibile negoziato, le parti sembrano tecnicamente pronte a dare il via a una trattativa per la soluzione della crisi. Il governo non nasconde che si tratta di un percorso difficile ma parla già di "successo" nella prima fase dei lavori. Juan Guaidò, dopo aver a lungo promesso alla sua base che non sarebbe tornato a trattare con il "dittatore", insiste nel dire che non è disposto ad accettare manovre dilatorie e mantiene alta la pressione sul governo. E la cronaca delle frizioni si arricchisce ogni giorno di nuovi capitoli: dalle polemiche sulla pubblicazione del rapporto sui diritti umani dell'Alto commissario delle Nazioni unite, Michelle Bachelet, agli arresti di altri collaboratori di Guaidò, alle minacce di nuove sanzioni da parte dell'Unione europea. Nella regione, il Regno di Norvegia è però forte di un credito diplomatico guadagnato soprattutto con i negoziati che hanno portato alla firma dell'accordo di pace tra il governo colombiano e le Farc (Forze armate rivoluzionarie della Colombia). (segue) (Brb)