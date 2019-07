Venezuela: governo e opposizioni confermano agenda della Norvegia su nuovi dialoghi di pace (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto anticipato nei giorni scorsi dal presidente Nicolas Maduro, l'agenda dei colloqui si compone di "sei punti" individuati dalle parti nei primi contatti tenuti nel paese scandinavo. Tra questi, nelle diverse ricostruzioni fatte dalla stampa locale, ricorre quello di organizzare per il 2020 nuove presidenziali aperte a tutte le opposizioni e con autorità elettorali rinnovate. In cambio, il governo avrebbe chiesto alla controparte di intervenire presso le varie capitali internazionali per rimuovere le sanzioni ai funzionari chavisti. Una ipotesi che Diosdado Cabello, dirigente di peso del governativo Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), ha però scartato segnalando ribadendo in pubblico che l'unica elezione anticipata in discussione sarebbe quella dell'Assemblea nazionale, il parlamento controllato dalle opposizioni ma le cui funzioni sono da tempo disconosciute dal governo. (segue) (Brb)