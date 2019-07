Venezuela: governo e opposizioni confermano agenda della Norvegia su nuovi dialoghi di pace (5)

- Nel frattempo il dossier venezuelano continua ad animare gli incontri di organismi internazionali e multilaterali. In settimana l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, aveva a nome dell'Ue espresso preoccupazione per il peggioramento della situazione politica e umanitaria, sottolineando la necessità di un maggiore coordinamento tra tutti gli attori internazionali per favorire un negoziato che porti a elezioni libere ed eque. Le "continue azioni contro membri dell'Assemblea nazionale, inclusi arresti arbitrari e revoca dell'immunità parlamentare, stanno ostacolando il lavoro costituzionale dell'Assemblea nazionale", ha detto l'alto rappresentante. "La drammatica situazione umanitaria che ha portato a un massiccio esodo di venezuelani dal loro paese mette in luce l'urgenza di una via d'uscita politica da questa crisi, attraverso elezioni presidenziali libere e credibili", segnalava la nota nella quale si segnalava che in mancanza di risultati convincenti dl dialogo in Barbados, Bruxelles potrebbe pensare a nuove sanzioni. (segue) (Brb)