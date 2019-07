Puglia: Emiliano a commissione Agricoltura, chiederemo incontro a Centinaio su riforma Agea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è appena conclusa la commissione Agricoltura. L'ho presieduta per la seconda volta durante questa consigliatura. Abbiamo avuto all'ordine del giorno la riforma dell'Agea, un provvedimento che passa attraverso un decreto legislativo piuttosto controverso, per il quale le Regioni non sono tutte d'accordo, quindi abbiamo concluso per l'invio di una lettera nella quale verranno condensate tutte le nostre perplessità su questa riorganizzazione”. Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha presieduto oggi a Roma, nella sede della delegazione romana, la commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni. “L'Agea è l'ente pagatore di tutti i fondi europei a tutta l'agricoltura italiana – ha spiegato - e chiederemo al ministro dell'Agricoltura Centinaio un incontro per definire queste perplessità e verificare l'ipotesi di concedere l'intesa: intesa che è il provvedimento con il quale le Regioni concedono al Governo di poter legiferare in maniera più rapida e conclusiva”. “Ove manchi l'Intesa, la procedura legislativa non viene impedita, ma diviene molto più complessa", ha concluso Emiliano. (Ren)