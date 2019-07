Migranti: Regimenti (Lega), rafforzare frontiere Europa, Italia non può essere lasciata sola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'immigrazione irregolare rappresenta "una minaccia non soltanto per l'Italia ma per l'intera Europa. In questo senso, occorrono azioni concrete volte a rafforzare le frontiere comuni contrastando con tutti i mezzi i trafficanti di essere umani". Lo ha dichiarato in una nota Luisa Regimenti, Eurodeputata della Lega, in occasione del Vertice Ue ad Helsinki fra i ministri dell'Interno e della Giustizia. "Italia e Malta non possono diventare il centro di raccolta di tutta l'immigrazione irregolare proveniente dal Nord Africa, la priorità deve essere quella di limitare gli sbarchi", ha concluso. (Com)