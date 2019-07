Regno Unito-Iran: Corte suprema Gibilterra proroga sequestro Grace 1 fino al 15 agosto

- La Corte suprema di Gibilterra ha deciso oggi di prorogare fino al 15 di agosto il sequestro della petroliera iraniana Grace 1, fermata lo scorso 4 luglio dalle autorità del Territorio d’oltremare britannico per il trasporto di 2,1 milioni di barili di greggio verso la Siria in violazione delle sanzioni dell’Unione europea contro Damasco. Lo ha confermato il procuratore generale di Gibilterra, Michael Llamas, al quotidiano locale “Gibraltar Chronicle”, precisando che la proroga del fermo è stata estesa fino al 15 agosto a seguito di una breve audizione in privato avvenuta questa mattina al giudice della Corte suprema Anthony Dudley. La decisione arriva dopo i colloqui tenuti a Londra lo scorso 17 luglio dal premier di Gibilterra, Fabian Picardo, con funzionari iraniani per discutere in merito al caso della Grace 1. Questa mattina Picardo ha sottolineato parlando in parlamento di aver riferito ai funzionari iraniani la natura distinta della giurisdizione di Gibilterra rispetto al Regno Unito e l’indipendenza della sua Corte suprema, oltre all’importanza di portare avanti il caso secondo i criteri del giusto processo. “Siamo pronti a continuare il nostro lavoro costruttivo e positivo con i funzionari della Repubblica islamica dell'Iran per facilitare il rilascio della Grace 1 nel rispetto di tutti i requisiti legali”, ha dichiarato Picardo. (segue) (Res)