Regno Unito-Iran: Corte suprema Gibilterra proroga sequestro Grace 1 fino al 15 agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La petroliera Grace 1 è stata bloccata lo scorso 4 luglio al largo della costa di Gibilterra dalle autorità del Territorio d’oltremare britannico e delle forze della Marina militare britannica con l’accusa di trasportare un carico di petrolio destinato ad una raffineria in Siria in violazione delle sanzioni dell’Unione europea. Il capitano della nave, il primo ufficiale e i due secondi ufficiali arrestati e in seguito rilasciati, mentre le indagini sono in corso. Il 5 luglio, la Corte suprema di Gibilterra ha chiesto un'estensione del sequestro di 14 giorni per consentire alle autorità di portare avanti le indagini. La proroga scadeva oggi. Secondo la legge di Gibilterra, le autorità possono fermare una nave per un massimo di 90 giorni. Lo scorso fine settimana, il ministro degli Esteri britannico Jeremy Hunt si è offerto di facilitare il rilascio di Grace 1 - in attesa del processo nei tribunali di Gibilterra - in cambio di garanzie da parte dell’Iran di non violare le sanzioni contro il governo di Damasco. L’Iran ha condannato il sequestro della petroliera. Nei giorni scorsi la guida suprema dell’Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha definito il sequestro un atto di "pirateria" avvertendo il Regno Unito che presto giungerà una risposta da Teheran. Lo scorso 14 luglio il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif ha dichiarato al programma “Hardtalk” della “Bbc” che la Grace 1 non era diretta in Siria. “Abbiamo annunciato fin dall'inizio che questa nave non stava andando in Siria", ha dichiarato Zarif. "Il Regno Unito confiscando la nostra nave sta aiutando gli Stati Uniti ad imporre le sue sanzioni petrolifere illegali contro l'Iran", ha aggiunto il ministro. (Res)