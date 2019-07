Ue-Turchia: Commissione stanzia 1,41 miliardi di euro per sostegno rifugiati

- La Commissione europea ha adottato oggi una nuova serie di misure di assistenza del valore di 1,41 miliardi di euro per il sostegno continuo dell'Unione europea ai rifugiati e alle comunità di accoglienza in Turchia. Lo ha reso noto la Commissione europea. I programmi si concentreranno sulle aree di salute, protezione, sostegno socio-economico e infrastrutture municipali. Le nuove misure fanno parte della seconda tranche del Fondo per i rifugiati in Turchia, portando l'importo totale già stanziato a 5,6 miliardi di euro su 6 miliardi di euro dal 2016, con il saldo rimanente che dovrebbe essere stanziato durante l'estate. "Con questa nuova dotazione di fondi, l'Unione europea continua a mantenere l'impegno di sostenere la Turchia nell'ospitare il più grande gruppo di rifugiati nel mondo. La nostra assistenza si concentrerà su servizi di assistenza sanitaria e protezione ai rifugiati, aumento della resilienza e dell'autosufficienza dei rifugiati e delle comunità ospitanti attraverso il sostegno socio-economico. Inoltre, sosterremo le infrastrutture municipali nelle province con un numero elevato di rifugiati", ha detto il commissario per la politica europea di vicinato e i negoziati per l'allargamento, Johannes Hahn. Le nuove misure di assistenza si concentrano su sostegno a lungo termine e assistenza allo sviluppo, con accordi con partner e ministeri turchi competenti. I contratti dovrebbero essere firmati entro la fine del 2020 e le azioni dovrebbero essere completate entro la metà del 2025. Una caratteristica particolare dell'attuale dotazione finanziaria è che mira a garantire la sostenibilità delle attività finanziate dallo strumento. (Beb)