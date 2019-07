Torino: Comune, approvato assestamento di bilancio

- E' stata approvata dalla Giunta comunale di Torino, su proposta dell’assessore Sergio Rolando, la delibera relativa all’assestamento generale del bilancio di previsione 2019-2021 e alla verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari. Il provvedimento che attesta il permanere degli equilibri di bilancio, che come previsto dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) deve essere adottato almeno una volta all’anno entro il 31 luglio, passerà nei prossimi giorni al vaglio del Consiglio comunale per il sì definitivo. Rispetto al previsionale approvato dalla Sala Rossa lo scorso maggio, l’assestamento prevede, considerando sia la parte corrente sia quella capitale, una diminuzione di 4 milioni e 886 mila euro per l’anno 2019 (che ora, per la parte corrente, pareggia a 1.256 milioni di euro), una diminuzione di 6 milioni e 111 mila euro per il 2020 e un aumento di 23 milioni e 624 mila euro per il 2021. (segue) (Rpi)