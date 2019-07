Torino: Comune, approvato assestamento di bilancio (2)

- Con operazioni di storno da un capitolo all’altro del bilancio vengono adeguate le voci di spesa per circoscrizioni, servizi socio-assistenziali, economali, servizi educativi e spese per servizi informativi. L’assestamento generale evidenzia, tra le movimentazioni maggiormente significative, ulteriori stanziamenti in entrata corrente per un milione e 250mila euro e relativi incrementi di fondi per maggiori spese necessarie e urgenti tra le quali la refezione scolastica, la manutenzione impianti elettrici, le spese relative al sistema informativo e quelle per lavoro interinale. (Rpi)