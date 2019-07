De Crescenzo: Italia e Roma piangono uno dei figli migliori

- "Credo che oggi Roma e l'Italia piangano un altro dei figli migliori. De Crescenzo con grande ironia e semplicità è riuscito a far capire anche concetti alti e complessi". Così il sindaco di Roma Virginia Raggi ha ricordato Luciano de Crescenzo, lo scrittore napoletano scomparso ieri. Lasciando la camera ardente allestita nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, il sindaco ha poi aggiunto: "Con questa vena ironica ha consentito a tanti di provare a ragionare di filosofia e pensare materie che magari non avrebbero approcciate. Una persona profondamente umana e compenetrata nella vita romana e Roma lo sa. Anche per questo orgogliosi ospitare qui amici e parenti per salutarlo con una espressione che è anche il titolo di un suo libro, 'Panta rei', 'tutto scorre', anche questa è una fase e ci si rivede da un'altra parte". (xcol3)