Roma: Baglio (Pd), chiesta commissione bilancio su disfunzioni sistema informatici uffici

- "Le disfunzioni accusate dal nuovo sistema informatico contabile degli uffici di Roma Capitale sono inaccettabili. Sistema peraltro costato 18 milioni di euro. Per avere delucidazioni ed esaustive spiegazioni in merito, abbiamo richiesto una seduta di commissione Bilancio specifica, allargata alla partecipazione dei dirigenti del dipartimento Trasformazione digitale e dei responsabili della società proprietaria del software. Confidiamo nella solerzia del collega Terranova affinché convochi quanto prima questo fondamentale momento di confronto". Lo dichiara in una nota la consigliera comunale Pd Valeria Baglio. (Com)