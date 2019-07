I fatti del giorno – Nord Africa (3)

- Libia: il Consiglio di Stato condanna sostegno di Francia, Emirati e Egitto alle forze di Haftar - Il Consiglio di Stato libico di Tripoli ha espresso la sua preoccupazione per quello che ha descritto come "appoggio di francesi, degli Emirati e dell'Egitto alle forze di Haftar". In riferimento all'Esercito nazionale libico (Lna) guidato da Khalifa Haftar nelle battaglie di Tripoli contro le forze del governo di Accordo del premier Fayez al Sarraj. In una dichiarazione su Facebook il Consiglio di Stato ha affermato: "Seguiamo con grande preoccupazione le notizie di intelligence ricevute, secondo cui vi è l’evidenza che alcuni paesi sostengono le milizie Haftar con armi e persone, in particolare Francia, Emirati Arabi Uniti ed Egitto, mentre si impegnano a essere sempre più coinvolti con le milizie Haftar per attaccare la capitale Tripoli, usando l'aviazione e armi avanzate". "Il Consiglio di Stato ritiene questi paesi pienamente responsabili di ciò che potrebbe accadere in seguito a questo sostegno e invita la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), il Consiglio di sicurezza e tutte le parti internazionali a prendere una posizione forte e decisiva e ad assumersi le proprie responsabilità riguardo questi interventi". (segue) (Res)