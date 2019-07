I fatti del giorno – Nord Africa (5)

- Algeria: ex prefetto di Skikda davanti alla Corte suprema - L'ex prefetto di Skikda, Fawzi Benhocine, è comparso ieri davanti alla Corte suprema di Algeri. L'ex capo della prefettura di Skikda è sospettato di coinvolgimento in casi di corruzione. Oltre a Benhocine, diversi ex prefetti sono apparsi in questi giorni davanti al consulente investigativo della Corte suprema, tra cui l'ex prefetto di Algeri, Abdelkader Zoukh, l'ex prefetto di Tissemsilt e attuale ministro del turismo, Abdelkader Benmessaoud. (Res)