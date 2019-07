I fatti del giorno - Balcani

- Balcani: Corte suprema olandese su Srebrenica, Paesi Bassi parzialmente responsabili - La Corte suprema dell'Aja ha confermato la precedente sentenza sui fatti di Srebrenica, riconoscendo lo Stato olandese parzialmente responsabile per la morte nel 1995 di 350 bosniaci musulmani espulsi dalla base Onu ed uccisi dalle Forze serbo bosniache. La Corte suprema olandese ha stabilità che i peacekeepers dei Paesi Bassi avrebbero potuto consentire ai bosniaci musulmani di rimanere al sicuro nella base Onu e che, decidendo di consegnarli, li hanno esposti al pericolo di essere uccisi dalle Forze serbo bosniache. "Le truppe olandesi hanno agito in maniera illegale nell'evacuazione delle 350 persone", ha stabilito la Corte suprema dell'Aja, sottolineando che non hanno fatto tutto il lavoro possibile per impedire che finissero nelle mani dei serbo bosniaci. La responsabilità del contingente olandese è stata riconosciuta dalla Corte, anche in quanto il contingente sapeva che i musulmani bosniaci "erano a serio rischio di essere sottoposti ad abusi e uccisi" dalle forze serbo bosniache guidate dal generale Ratko Mladic. (segue) (Res)