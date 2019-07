I fatti del giorno - Balcani (3)

- Nord Macedonia: presidente Pendarovski, fare chiarezza su Procura speciale ma suo lavoro ancora valido - Il presidente macedone Stevo Pendarovski si è detto deluso dai recenti rapporti su presunte attività di corruzione che avrebbero coinvolto l'Ufficio del procuratore speciale Katica Janeva. Il capo dello Stato ha tuttavia precisato che le altre attività della Procura speciale intercettazioni telefoniche dovrebbero essere ancora considerate legittime. "Una cosa è guardare al lavoro della Procura speciale come un'istituzione fino ad ora e le procedure guidate dagli altri procuratori, non solo Katica Janeva. E' una materia completamente diversa vedere questo ultimo caso e invito, da questa posizione, prendetelo come volete, ma i procuratori analizzeranno il caso il prima possibile e non lasceranno alcuna macchia sul lavoro dell'istituzione", ha dichiarato Pendarovski, in un'intervista all'emittente "Radio Free Europe", chiarendo: "La Procura speciale è stata un esempio di quello che avrebbe dovuto essere fatto al tempo in cui stavamo organizzando i cambiamenti democratici". (segue) (Res)