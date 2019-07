I fatti del giorno – Asia (2)

- Giappone-Corea del Sud: scontro diplomatico, ministro Esteri convocherà inviato Seul - Il ministro degli Esteri del Giappone, Taro Kono, intende convocare l’ambasciatore sudcoreano a Tokyo oggi, 19 luglio, in merito allo scontro diplomatico innescato dalle sentenze a carico di aziende giapponesi operanti in Corea del Sud, per le pratiche di lavoro forzato risalenti alla Seconda guerra mondiale. Kono solleciterà nuovamente il governo sudcoreano ad assumere “passi appropriati” per rettificare la sentenza della Corte suprema sudcoreana, che lo scorso anno ha imposto risarcimenti a due grandi aziende giapponesi per i trascorsi bellici nella Penisola. Tokyo sostiene che tale sentenza sia illegittima, perché contraria ai contenuti del trattato istitutivo delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, sottoscritto nel 1965. (segue) (Res)