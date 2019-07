I fatti del giorno – Asia (3)

- Cambogia: autorità respingono 1.600 tonnellate di rifiuti da Usa e Canada - Le autorità della Cambogia hanno annunciato preparativi per rispedire al mittente 1.600 tonnellate di rifiuti plastici contrabbandati da Canada e Stati Uniti. Lo ha annunciato un alto funzionario del ministero dell’Ambiente birmano. Gli ispettori del ministero hanno rinvenuto i rifiuti ieri, stipati in 83 container scaricati a Sihanoukville, uno dei principali porti della Cambogia. Il portavoce del ministero dell’Ambiente, Neth Pheaktra, ha dichiarato ieri a “Voice of America” che “le autorità sono impegnate a identificare le compagnie che hanno contrabbandato i rifiuti plastici, per intraprendere ai loro danni le azioni legali del caso”. Il funzionario ha aggiunto che i rifiuti “verranno rispediti al loro paese d’origine”: secondo il portavoce, 70 dei container provengono dagli Usa, e i rimanenti 13 dal Canada. (segue) (Res)