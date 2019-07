I fatti del giorno – Asia (4)

- Taiwan: presidente Tsai conferma che abitanti Hong Kong stanno fuggendo verso l’isola - Il presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha confermato ufficialmente per la prima volta che organizzatori e partecipanti alle manifestazioni pro-democrazia di Hong Kong delle scorse settimane stanno fuggendo verso l’Isola in cerca di asilo. Durante una conferenza stampa nel corso del suo viaggio ufficiale nei Caraibi, Tsai ha suggerito che i manifestanti di Hong Kong giunti a Taiwan nelle ultime settimane sono diverse decine, ed ha aperto alla possibilità di concedere loro l’asilo. “Questi amici da Hong Kong verranno trattati in maniera appropriata, sulla base di considerazioni umanitarie”, ha detto Tsai. Radio Free Asia ha riferito ieri, 18 luglio, che una decina di manifestanti di Hong Kong ha cercato rifugio a Taiwan. Secondo “Apple Day”, i manifestanti giunti nell’isola sono oltre una trentina, e altrettanti si preparerebbero a lasciare Hong Kong. (segue) (Res)