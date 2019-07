I fatti del giorno – Asia (5)

- India: Karnataka, ripreso il dibattito sulla fiducia, a breve il voto - È ripreso oggi nell’assemblea legislativa dello Stato indiano del Karnataka, a Bangalore, il dibattito sulla fiducia al governo di coalizione tra il Janata Dal Secular (Jds) e il Congresso nazionale indiano (Inc) guidato da H. D. Kumaraswamy, leader del Jds. Ieri, dopo sei ore di accesa discussione, la seduta è stata aggiornata senza che si procedesse al voto. Oggi la votazione ci sarà: il governatore statale, Vajubhai Vala, infatti, ha imposto la scadenza alle 13.30 ora locale per la verifica della maggioranza. L’esecutivo vacilla dal 6 luglio, quando ha avuto inizio una serie di abbandoni nella maggioranza: complessivamente sono 16 i deputati, 13 del Congresso e tre del Jds, che hanno inviato alla presidenza dell’assemblea lettere di dimissioni. Ieri erano assenti in venti, tra i quali dodici legislatori dimissionari che si trovano da giorni in un albergo di Mumbai. (Res)