I fatti del giorno - America latina

- Venezuela: governo Norvegia conferma prosieguo dei contatti tra governo e opposizioni - Il governo norvegese ha riferito che le delegazioni del governo e delle opposizioni venezuelane porteranno avanti i colloqui di pace che da due settimane si tengono a Barbados. "Informiamo che i rappresentanti dei principali attori politici del Venezuela continuano i negoziati iniziati ad Oslo, nel contesto di un tavolo che lavora in maniera continuativa e sollecita", si legge in una nota del ministero degli Esteri. Il governo scandinavo ha quindi ribadito che "per il bene dei negoziati" è "importante dare alle parti lo spazio necessario per progredire in un ambiente costruttivo e in cui la confidenzialità del processo sia rispettata da tutti". In questo senso la nota sottolinea anche "la necessità che le parti adottino la massima precauzione nei loro commenti e dichiarazioni rispetto al processo, in osservanza delle tappe stabilite". La ministro Ine Eriksen Soreide ha ribadito la "speranza che le parti procedano nella ricerca di soluzioni sostenibili per tutti i venezuelani e le venezuelane", ed è tornata a ringraziare il governo di Barbados per l'ospitalità prestata. (segue) (Res)