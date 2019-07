I fatti del giorno - America latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: visita viceministro russo Rjabkov, in programma incontri di alto livello - Il viceministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov ha in programma una serie di incontri di alto livello nel quadro della sua visita ufficiale in Venezuela, che prenderà il via nella giornata di domani. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”. “L’agenda prevede una serie di incontri, anche al ministero degli Esteri, dove avrò un colloquio con due miei omologhi per discutere alcune questioni di rilievo sul piano internazionale e nel quadro dei rapporti bilaterali con i paesi europei. In aggiunta, ci saranno anche alcune discussioni con i partecipanti alla ministeriale del Movimento dei paesi non allineati (Nam)”, ha detto il viceministro. La visita si produce nelle ore in cui il governo è impegnato in una delicata trattativa con le opposizioni per trovare una soluzione alla crisi politica ed economica. Un dialogo propiziato dal governo norvegese e che Mosca sostiene. (segue) (Res)