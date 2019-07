I fatti del giorno - America latina (3)

- Messico: Lopez Obrador lavora per riportare in patri la fortuna del "Chapo" - Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha detto che il govern farà in modo di riportare in patria i soldi confiscati a Joaquin "el Chapo" Guzman, il narcotraficante condannato all'ergaostolo dalla giustizia degli Usa. "Credo che tutto quello che si confisca e che ha a che vedere con il Messico deve essere restituito al Messico, a tutti i messicani", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. pur segnalando che il governo Usa potrebbe "essere d'accordo" con il principio, "occorre fare le pratiche, perché non ricordo che nei governi 'neoliberali' si chiedesse la restituzione delle risorse", ha detto il presidente rilanciando una critica ai suoi predecessori. Un esame del dossier, per poter poi compiere i passi necessari verrà affidato al ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard. (segue) (Res)