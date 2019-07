I fatti del giorno - America latina (5)

- Terrorismo: Bahrein accoglie con favore decisione Argentina di inserire Hezbollah nella lista nera - Il ministero degli Affari esteri del Bahrein ha accolto con favore la decisione dell’Argentina di designare il movimento sciita libanese Hezbollah come organizzazione terroristica e di congelare i beni dei suoi membri sul suo territorio. Il ministero ha definito la decisione come “un nuovo passo verso il riconoscimento da parte della comunità internazionale del pericolo di questo gruppo terrorista per la pace e la sicurezza internazionali”. La diplomazia di Manama ha espresso apprezzamento per gli sforzi compiuti dal paese amico (l’Argentina) per combattere il terrorismo. Ha chiesto sforzi concertati a livello regionale e internazionale per sradicare tutte le forme di violenza, estremismo e terrorismo e adottare le misure necessarie per scoraggiare i suoi sponsor. (Res)