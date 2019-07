I fatti del giorno – Medio Oriente

- Medio Oriente: Netanyahu, comunità internazionale agisca contro Iran e Hezbollah - E’ giunto il momento che la comunità internazionale comprenda la gravità del pericolo posto dall’Iran e dal movimento sciita libanese Hezbollah ed esca allo scoperto contro di loro. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in occasione di una commemorazione per i caduti della Seconda guerra del Libano (12 luglio-14 agosto 2006) che si è tenuta presso il Monte Herzl, a Gerusalemme. In merito alla “minaccia islamista”, Netanyahu ha aggiunto: “Stiamo lavorando senza tregua per ostacolare gli sforzi dell’Iran per far arrivare fondi e armi a Hezbollah. E’ chiaro a tutti che senza l’ossigeno iraniano, Hezbollah non può sopravvivere a lungo”. Secondo il premier, “non appena le impalcature iraniane saranno rimosse”, Hezbollah “collasserà”. “La lotta contro l’aggressione iraniana non è soltanto nostra, deve essere la lotta di tutto il mondo”, ha proseguito, ricordando che “per molti anni” Israele “è rimasto da solo di fronte all’aggressione iraniana”. A tal proposito, il capo dell’esecutivo di Gerusalemme ha ricordato che in Siria Israele ha agito in modo autonomo per impedire alle forze iraniane di stabilire una presenza. “Non permetteremo un secondo Libano in Siria”, ha proseguito. Inoltre, lo Stato ebraico “non garantirà alcuna immunità a chi lancia missili, anche se provengono da aree densamente popolate”, riferendosi a Libano e Striscia di Gaza. Nel suo discorso, Netanyahu si è scagliato contro il governo di Beirut che “non esprime alcuna opposizione nei confronti di Hezbollah” e per questo motivo sarà ritenuto responsabile di una eventuale aggressione. “Se costretti a intraprendere una nuova guerra, agiremo con forza”, ha concluso. (segue) (Res)