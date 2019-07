I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

- Iraq: Tesoro Usa sanziona quattro cittadini iracheni tra cui due leader delle milizie - Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni contro quattro cittadini iracheni, tra cui due leader delle Unità per la mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di milizie paramilitari inquadrate nell’Esercito), per presunta corruzione e violazioni dei diritti umani. Si tratta di Rayan al Kildani, leader di una fazione cristiana delle Pmu, nota come Movimento di Babilonia; di Waad Qado, capo della 30ma brigata "Shabak" delle Pmu; dell'ex governatore della provincia settentrionale irachena di Ninive, Nawfal Hamadi; e dell’ex governatore della provincia di Salah al Din e attuale parlamentare sunnita, Ahmed al Jabouri. "Gli Stati Uniti stanno prendendo provvedimenti contro quattro persone in Iraq implicate in gravi violazioni dei diritti umani o corruzione", ha detto in una nota Sigal Mandelker, sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria. "Continueremo a ritenere responsabili le persone associate a gravi violazioni dei diritti umani, tra cui la persecuzione delle minoranze religiose, e i funzionari corrotti che sfruttano la loro posizione di pubblica fiducia per riempirsi le tasche e accumulare potere a spese dei cittadini", ha aggiunto Mandelker. Il Tesoro degli Stati Uniti ha spiegato che le violazioni dei quattro individui sono state commesse in "aree in cui le comunità religiose perseguitate stanno lottando per riprendersi dagli orrori inflitti" dallo Stato islamico. "Come risultato delle azioni odierne, tutte le proprietà e gli interessi di questi individui che si trovano negli Stati Uniti devono essere bloccate", riferisce il Tesoro Usa. Secondo le accuse, il leader del Movimento di Babilonia e capo della 50ma brigata dalle Pmu, Rayan al Kildani, “ha tagliato l’orecchio a un detenuto ammanettato” in un video diffuso dalle organizzazioni della società civile. La milizia di Kildani è peraltro accusata di essere il "principale impedimento" al ritorno degli sfollati interni nella provincia di Ninive. Il Tesoro degli Stati Uniti accusa il Movimento di Babilonia di saccheggiare sistematicamente le case nella città di Batnaya e di vendere terreni agricoli confiscati. Waad Qado, noto anche come Abu Jaafar al Shabaki, capo della milizia Shabak della 30ma brigata delle Pmu, è ritenuto responsabile dell’estorsione di denaro dalla città di Bartella, nella Piana di Ninive, "attraverso arresti e sequestri illegali". L’ex governatore di Ninive Hamadi, su cui pende un mandato d’arresto, avrebbe sottratto circa 64 milioni di dollari dalle casse della provincia per elargirli a persone a lui vicine. Il quarto individuo, Ahmed al Jabouri, noto anche come Abu Mazn (padre di Mazn), è un membro della leadership dell’Alleanza per l’asse nazionale, influente gruppo sunnita, ed è accusato di corruzione. (segue) (Res)