I fatti del giorno – Medio Oriente (4)

- Terrorismo: Israele apprezza decisione Argentina su riconoscimento Hezbollah come organizzazione terroristica - Israele accoglie con favore "l'importante decisione" del presidente dell'Argentina, Mauricio Macri, di riconoscere il movimento sciita libanese Hezbollah come organizzazione terroristica. Lo ha scritto il ministro degli Esteri dello Stato ebraico Israele, Yisrael Katz, sul proprio profilo Twitter. "Il mondo intero deve unirsi nella lotta contro le attività terroristiche dell'Iran e di chi agisce per suo conto", ha aggiunto il capo della diplomazia israeliana. Il movimento sciita libanese Hezbollah è considerato un'organizzazione affiliata al governo di Teheran. Il governo argentino di Mauricio Macri ha disposto tramite decreto la creazione di un "registro pubblico di persone ed entità legate ad atti di terrorismo o al suo finanziamento", che includerà al suo interno dell'organizzazione sciita libanese Hezbollah. La giustizia argentina ritiene infatti che l'esecuzione del peggior attentato della storia argentina, quello perpetrato contro l'Associazione di mutuo soccorso israeliana (Amia) di Buenos Aires il 18 luglio del 1994, sia stato compiuto da un membro di Hezbollah su mandato dell'allora governo iraniano di Ali Rafsanjani. Il decreto, scrive oggi il quotidiano "Clarin", arriva a seguito di forti pressioni del governo degli Stati Uniti e di quello israeliano e viene pubblicato alla vigilia del 25mo anniversario dell'attentato. Obiettivo della normativa, recita il testo pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale, è quello di "permettere l'accesso e l'interscambio di informazione su persone umane, giuridiche ed entità legate ad atti di terrorismo o finanziamento" e "facilitare la cooperazione domestica ed internazionale nella prevenzione e nella lotta contro il terrorismo e il suo finanziamento". (segue) (Res)