I fatti del giorno – Medio Oriente (5)

- Turchia: in crescita del 21,6 per cento spese per ricerca e sviluppo - La spesa pubblica della Turchia per ricerca e sviluppo è aumentata del 21,6 per cento nel 2018, salendo a quota 2,49 miliardi di dollari. Lo ha annunciato stamane l’agenzia di statistica nazionale, Turkstat. Il governo di Ankara ha infatti speso per ricerca e sviluppo lo 0,35 per cento del Prodotto interno lordo e l’1,4 per cento del suo budget annuale. In crescita del 60 per cento (a 882 milioni di dollari) anche le spese di sostegno indiretto alle attività di ricerca e sviluppo. La fetta più importante, il 40,4 per cento del totale, è andata ai fondi per le università, seguita dal 34,4 per cento per la difesa e dal 6,8 per cento per la produzione industriale e la tecnologia. Nel 2019, secondo i dati provvisori comunicati da Turkstat, la Turchia ha inoltre destinato finora allo stesso comparto 2,77 miliardi di dollari. “Tale dato – precisa l’istituto – copre non solo le attività di ricerca e sviluppo finanziate dalle istituzioni governative, ma anche i finanziamenti statali in tre altri settori nazionali: imprese, no-profit privato, istruzione superiore. Secondo i dati pubblicati lo scorso giugno dal ministero della Tecnologia, la Turchia dispone di 1.178 centri di ricerca e sviluppo, nei quali sono impiegate oltre 58.400 persone coinvolte in più di 34 mila progetti. (Res)