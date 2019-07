Governo: oggi Cdm alle ore 12

- Il Consiglio dei ministri è convocato per oggi alle ore 12 a palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: disegno di legge in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Presidenza); disegno di legge "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016" (Affari europei - Affari esteri). Sul tavolo del Cdm anche il decreto legislativo "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757 del 29 aprile 2015 concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo" - esame defintivo (Affari europei- Giustizia), oltre a Leggi regionali e varie ed eventuali. Lo riferisce la presidenza del Consiglio in una nota.(Com)