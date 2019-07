Borsellino: Figliomeni (Fd'I), il coraggio di un uomo contro la mafia

- “Negli anni si è detto molto sulla figura del magistrato Paolo Borsellino, un uomo che si è battuto con coraggio nella lotta contro la mafia. La sua è stata una vita interamente dedicata alla giustizia e al senso del dovere nei confronti di uno Stato che purtroppo lo avrebbe dovuto tutelare maggiormente, per evitare la morte tragica avvenuta con un’autobomba a Palermo, il 19 luglio 1992, in cui sono morti anche cinque agenti della sua scorta". Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina in occasione dell'anniversario della morte di Paolo Borsellino. "Oggi nel giorno di questo anniversario, ancora così duro da metabolizzare, lo vogliamo ricordare con una delle sue frasi più significative, in cui è racchiusa la sua visione della società di quel momento topico in cui si è trovato a svolgere il proprio lavoro: 'Mi uccideranno, ma non sarà una vendetta della mafia, la mafia non si vendica. Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri' ", ha concluso Figliomeni. (Com)