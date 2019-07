Istat: -0,1% l'indice di produzione nelle costruzioni a maggio 2019. +2% annuo

- A maggio 2019, rispetto al mese precedente, è stata stimata una lieve flessione, -0,1%, per l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni. Lo ha fatto sapere l'Istat nel suo ultimo dossier relativo alla produzione nelle costruzioni a maggio 2019. Secondo l'istituto di statistica nella media del trimestre marzo-maggio 2019, la produzione nelle costruzioni è aumentata dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Su base annua, l’indice corretto per gli effetti di calendario, i giorni lavorativi sono stati 22, come a maggio 2018, è cresciuta del 2,0%. L’indice grezzo della produzione nelle costruzioni ha registrato lo stesso aumento, +2,0%, rispetto a maggio 2018.(Ren)